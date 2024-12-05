營收速報 - 2024年12月5日台股中小型公司11月營收一覽（新增66家）
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 07:55
本次公布11月營收一覽
截至台北時間2024年12月5日07:55，彙整前一日公布11月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計125家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|康霈*-生技醫療業
|936萬
|7768.1%
|天方能源-綠能環保
|1,941萬
|349.1%
|牧德-光電業
|2.09億
|184.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|天方能源-綠能環保
|1,941萬
|576.5%
|皇龍-建材營造業
|1,982萬
|527.5%
|全福生技-生技醫療業
|20萬
|509.1%
11月已公布營收一覽
截至目前，已公布11月營收報告（資本額<50億）的家數累計達125家。其中營收年增大於 25％有33家，年增小於-20％有22家。
11月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|16家
|介於10～50億
|>= 0%
|25家
|介於10～50億
|< 0%
|3家
|介於10～50億
|<= -20%
|11家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|17家
|小於10億
|>= 0%
|26家
|小於10億
|< 0%
|15家
|小於10億
|<= -20%
|11家
11月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|康霈*-生技醫療業
|936萬
|7768.1%
|天方能源-綠能環保
|1,941萬
|349.1%
|牧德-光電業
|2.09億
|184.0%
|長佳智能-生技醫療業
|3,876萬
|146.8%
|同亨-電腦及週邊設備業
|1.20億
|145.2%
11月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|天方能源-綠能環保
|1,941萬
|576.5%
|皇龍-建材營造業
|1,982萬
|527.5%
|全福生技-生技醫療業
|20萬
|509.1%
|三福化-化學工業
|9.33億
|129.1%
|安克-生技醫療業
|691萬
|103.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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