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鉅亨速報

營收速報 - 2024年12月5日台股中小型公司11月營收一覽（新增66家）

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 07:55


本次公布11月營收一覽

截至台北時間2024年12月5日07:55，彙整前一日公布11月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計125家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
康霈*-生技醫療業 936萬 7768.1%
天方能源-綠能環保 1,941萬 349.1%
牧德-光電業 2.09億 184.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
天方能源-綠能環保 1,941萬 576.5%
皇龍-建材營造業 1,982萬 527.5%
全福生技-生技醫療業 20萬 509.1%
11月已公布營收一覽

截至目前，已公布11月營收報告（資本額<50億）的家數累計達125家。其中營收年增大於 25％有33家，年增小於-20％有22家。

11月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 16家
介於10～50億 >= 0% 25家
介於10～50億 < 0% 3家
介於10～50億 <= -20% 11家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 17家
小於10億 >= 0% 26家
小於10億 < 0% 15家
小於10億 <= -20% 11家

11月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
康霈*-生技醫療業 936萬 7768.1%
天方能源-綠能環保 1,941萬 349.1%
牧德-光電業 2.09億 184.0%
長佳智能-生技醫療業 3,876萬 146.8%
同亨-電腦及週邊設備業 1.20億 145.2%

11月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
天方能源-綠能環保 1,941萬 576.5%
皇龍-建材營造業 1,982萬 527.5%
全福生技-生技醫療業 20萬 509.1%
三福化-化學工業 9.33億 129.1%
安克-生技醫療業 691萬 103.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收11月營收生技醫療業康霈*生技醫療業康霈*

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康霈*581-0.17%
天方能源67.28.91%
牧德407-0.25%
皇龍30.3-0.33%
長佳智能82.74.42%
同亨26.550.76%
三福化143.59.96%
安克230.00%
全福生技40.12.27%

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