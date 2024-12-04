Northvolt聲請破產震驚業界 歐洲電池恐看不到中國車尾燈

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-04 16:50

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代表歐洲綠能希望的 Northvolt，因財務危機上周聲請破產，凸顯歐洲車用電池產業的困境，以及與中國中國企業間的競爭差距不斷拉大。

近年來歐洲試圖振興本土動力電池產業鏈，Northvolt 的破產無疑是潑了現實一大桶冷水。Northvolt 方面表示，公司計劃從現有和新投資者尋求新的融資，作為破產重組的一部分，預計將在 2025 年第一季完成破產重組。

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Northvolt 的倒下，也與整個歐洲動力電池產業鏈薄弱的現狀有關。更糟的是，隨著歐洲電動車市場需求轉冷，本來就缺乏量產能力的 Northvolt 很難再贏得客戶和投資者的訂單和信任，融資更是難上加難。

對於經營已經很艱困的西方電動汽車企業，也將迎來新一波「淒風苦雨」。因川普再次執政後，這些公司預計將遭受新一輪打擊。

川普在競選期間，毫不掩飾自己對於傳統能源行業的喜愛，承諾取消對電動汽車 7500 美元的聯邦稅收抵免。業界高層擔心，拜登政府時期對電動汽車企業和電池項目的資助也可能化為泡影。

分析人士警告，西方企業會進一步落後於中國電動汽車製造商和電池製造商。甚至還說，若川普帶領美國退出清潔能源行業，可能會擴大中國在這些領域的巨大領先優勢。

《歐洲汽車新聞》認為，中國電池企業擁有巨大的成本競爭優勢，在下一代電池技術研發方面也處於領先地位，歐洲有進一步落後的風險。或許正是因為難以追趕，歐盟可能會強制在歐洲投資的中國電池廠商轉移核心技術。