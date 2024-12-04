韓最大在野黨主席：尹錫悅恐再次圖謀不軌 很可能刺激北韓挑起武裝衝突

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-04 15:15

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南韓最大在野黨共同民主黨主席李在明今 (4) 日就總統尹錫悅宣佈戒嚴又解嚴一事表示，在認為動用武力實施緊急戒嚴無效時，尹錫悅可能蓄意刺激北韓挑起武裝衝突。

今日上午，在位於首爾汝矣島的國會議事堂前，共同民主黨、祖國革新黨、進步黨等在野黨議員和市民團體舉行「尹錫悅總統彈劾推進緊急時局大會」，敦促尹錫悅下台。

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李在明在集會上指出，尹錫悅此次戒嚴失敗，有可能再次圖謀不軌，但還存在著更大風險。也就是蓄意刺激北韓，導致兩韓邊境地區發生武力衝突的可能性相當大。

李在明說：「尹錫悅只是為民服務的公僕，但卻動用全副武裝的軍人將刀槍指向國民，這些行徑令人忍無可忍，不可饒恕。」

《韓聯社》報導，南韓六個反對黨今日上午表示，將提交彈劾尹錫悅的法案。該提案預計在今日稍晚正式提出，國會投票可能在 12 月 6 日或 7 日舉行。

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彈劾案恐將加劇南韓日益升高的政治不確定性，反對黨領導人的言論和國會推動彈劾也凸顯該國政治危機不斷升級，以及市場對尹錫悅政府恐進一步不穩定的擔憂情緒。

南韓總統尹錫悅昨 (3) 日晚間頒布戒嚴令，指責在野黨挾持國會，攪亂國家，並稱將肅清韓國國內「反國家勢力」，直至今日凌晨，南韓國會舉行緊急國務會議，通過解除緊急戒嚴令的決議。