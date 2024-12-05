尹錫悅完了？南韓反對黨聯合彈劾 最快周五通過表決

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-05 07:32

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在經歷了周二（3 日）深夜戒嚴令風波後，南韓政壇已經陷入一片混亂。

當地時間周三 14 時 40 分（台北時間 13 時 40 分），南韓 6 個在野黨正式聯合提起對總統尹錫悅的彈劾提案，並遞交國會，最快周五通過表決。

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周三下午，南韓最大在野黨共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本收入黨和社會民主黨組成的聯盟，共同發起彈劾尹錫悅的議案。參與提交該彈劾提案的議員人數達到 191 人。

在彈劾案正式提交後，該動議還需要經過辯論階段，國會議員需要等待至少 24 小時，才能夠正式投票。投票的時限為 72 小時。

反對黨計劃周四向全體會議報告該議案，並在周五至周六投票表決。

南韓國會共有 300 名議員，而彈劾程序需要國會三分之二多數通過，這意味著反對黨只要獲得 200 票，就能通過彈劾案。

目前反對黨在國會中已經佔有絕大多數席位（192 席）。因此，反對黨只需要再爭取少數執政黨派議員的票數，即可通過彈劾案。

值得注意的是，在國會通過彈劾案後，便正式啟動彈劾程序，總統就會立刻被暫停職務。緊接著彈劾提案將交由憲法法院審理，只要法院九名法官中的六人投票贊成，即可確認彈劾。

在彈劾程序啟動後，無論後續憲法法院作出何種判定，被彈劾的總統在停職期間都不得治理內政，也無法從事外交工作。

周二深夜，尹錫悅出人意料地宣布戒嚴令，令民眾措手不及。儘管幾個小時後尹錫悅被迫取消了戒嚴令，但他的舉動已經引起了民眾和各大政黨（包括他所在的執政黨在內）的憤怒。尹錫悅目前在國內已經面臨著廣泛下台呼聲。

「彈劾是必須的。」共同民主黨首席發言人趙承來表示，「現在是考慮如何以叛國罪起訴尹錫悅的時候了」。