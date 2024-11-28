野村首檔「美日ETF傘型基金」 00971、00972兩檔12/18開募

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-28 20:04

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野村投信今 (28) 日宣布，將推出全台首檔「野村美日 ETF 傘型基金」，包括瞄準美國龍頭研發霸主，強打 ETF 再進化，以年配息設計的野村美國創新研發龍頭 ETF (00971)，以及搭上日股企業革新題材，以「PBR+EPS」雙動能篩選機制的野村日本價值動能高息 ETF (00972)，發行價格皆為 15 元，並預計 12 月 18 日展開募集。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，野村美國創新研發龍頭 ETF 所追蹤「彭博研發龍頭指數」，擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」，可說是一檔會持續不斷進化的美股 ETF。

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00971 追蹤指數「彭博研發龍頭指數」，2007 年以來迄今總報酬達 1,086.07%，不僅勝過美股主要指數，如 S&P500、NASDAQ、道瓊與羅素 2000 指數約 241.39% 至 769.05% 不等，顯示彭博研發龍頭指數長期成長潛力更勝美股主要指數，在波動度表現則與大盤或主要指數相當。

00971 基金經理人林怡君分析指出，00971 所追蹤指數為「彭博研發龍頭指數」，以美國前 1000 大市值公司普通股票為主體，透過關鍵要角的「研發費用篩選」，個股研發費用須連續 3 年均正成長且研發占銷售額比率須在前 90% 等標準，加上市值 / 流動性檢驗，最後透過市值排序與加權，精選出前 50 大成分股，並以單一個股上限 8%、產業上限 40% 保有適度投組分散性，指數篩選出的「研發龍頭」股，有助於掌握趨勢脈動帶來的各產業商機與美股產業輪動機會，建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，預約美股早鳥列車，捕捉關鍵投資新浪潮，掌握美國創新大趨勢。

野村日本價值動能高息 ETF 基金經理人張怡琳指出，00972 所追蹤「彭博日本價值動能高息指數」為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，指數的核心選股邏輯納入股利指標，還納入企業的股價淨值比（P/B）及每股盈餘（EPS）的成長。

張怡琳表示，以全日本大 / 中 / 小型股票約 1100 檔為母體，透過市值 / 流動性、至少需達 5 位以上的分析師覆蓋率，以及初步股利率篩選剔除低於 1% 或高於 20% 的個股，初步篩選出 400 檔股票，最後依照流通市值與股利率進行加權選出 50 檔成分股，單一個股占指數不得超過 8%。

前十大持股，包括全球第一大車企本田汽車 7.98%、日本三大金融巨頭之一瑞穗金融集團 7.91%、日本第一大製藥公司武田製藥 7.77%、日本第三大電信公司軟銀集團 7.39%、日本最大草集團日本煙草公司 7.00%、日本常大保險控股巨頭之一 MS&AD 保險集團 5.95%、全球鏡頭大廠佳能 4.96%、日本最大租車公司歐力士 4.31%、日本五大商社之一的住友商事 4.01% 等。