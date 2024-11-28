川震發酵航海王紛跳船？法人看全球航運龍頭漲勢有望延續 定期定額ETF勝率佳

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-28 15:20

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川普宣稱上任第一天就要加大對加拿大、墨西哥和中國徵收高額關稅，引發市場巨震，法人指出，貨櫃三雄財報亮眼，以 EPS 來看，貨櫃三雄明年股利值得期待。加上受惠今年運價較去年明顯上漲，明年歐美線的合約價會比今年高。這些均有助於維持目前全球航運供不應求況，進而挹注股價表現，全球航運龍頭及相關航運 ETF 也可望獲得有力支撐。

野村投信表示，由於投資全球航運股仍屬於單一產業，波動風險較全球一般股票型為高，且影響「運價」與「運量」的因素非常多，例如全球經貿狀況、川政 2.0 及氣候因素等，對於想參與航運股機會的投資人來說，除了花時間研究挑選個股之外，另一個相對簡單的做法就是投資全球航運 ETF，例如 00960 追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」即納入全球三大航運的龍頭企業，一次網羅全球三大航運類別貨櫃、油輪及散裝龍頭企業，可達到分散風險並可參與航運股長期題材的投資商機，目前 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數本益比不到五倍，股價淨值比低於一的優勢，從價值面角度航運後市值得期待，投資人不妨視自身風險承受度，以單筆分批或定期定額布局參與航運股投資機會。

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00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 經理人張怡琳表示，第四季是全球三大航運傳統旺季，今年更有機會延續至隔年一月農曆年前，主因在於目前貨櫃航運市場傳出供需吃緊、船舶調度困難，大型海運公司已陸續跟客戶通知 12 月 1 日起再調漲歐洲線的價格；此外日前達成臨時協議、暫停罷工的美東碼頭勞資談判，也將於 2025 年 1 月 15 日到期，這一輪勞資談判再度於 11 月 15 日暫停，目前狀態不明，屆時是否醞釀新一波罷工值得密切留意，若美東碼頭罷工再起，加上進入中國農曆年節假下，罷工影響性將會在年後發酵，不排除年後在運價走高下，挹注航商第一季營運表現。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析表示，根據統計，近五年倘若在每年 11 月開始定期定額投資全球航運股一年、二年與三年，以 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數為例，平均表現分別達 + 24.28%、+46.59% 與 + 52.58%，表現相當亮眼，且皆為正報酬， 主要呼應上述第四季航運旺季，加上自從疫情至今全球航運業多數期間呈現結構性供不應求情況，若以台灣加權航運類股指數為例，每股盈餘皆呈現正數、無虧損情況，基本面支持航運股股價在近五年呈現向上趨勢。