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鉅亨速報

營收速報 - 三福化(4755)11月營收9.33億元年增率高達141.16％

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 17:15


三福化(4755-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣9.33億元，年增率141.16%，月增率129.1%。

今年1-11月累計營收為49.09億元，累計年增率9.55%。

最新價為130.5元，近5日股價下跌-2.24%，相關化學工業下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-122 張
  • 外資買賣超：-72 張
  • 投信買賣超：-50 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 9.33億 141% 129%
24/10 4.07億 -3% 16%
24/9 3.52億 -16% -23%
24/8 4.54億 6% 6%
24/7 4.29億 16% 6%
24/6 4.06億 -11% 7%

三福化(4755-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品。基礎化學品。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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