營收速報 - 三福化(4755)11月營收9.33億元年增率高達141.16％
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 17:15
今年1-11月累計營收為49.09億元，累計年增率9.55%。
最新價為130.5元，近5日股價下跌-2.24%，相關化學工業下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-122 張
- 外資買賣超：-72 張
- 投信買賣超：-50 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|9.33億
|141%
|129%
|24/10
|4.07億
|-3%
|16%
|24/9
|3.52億
|-16%
|-23%
|24/8
|4.54億
|6%
|6%
|24/7
|4.29億
|16%
|6%
|24/6
|4.06億
|-11%
|7%
三福化(4755-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品。基礎化學品。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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