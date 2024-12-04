營收速報 - 太子(2511)11月營收9.35億元年增率高達59.77％
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 12:30
今年1-11月累計營收為73.13億元，累計年增率-2.28%。
最新價為10.8元，近5日股價下跌-1.82%，相關建材營造下跌-1.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+261 張
- 外資買賣超：+220 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+43 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|9.35億
|60%
|77%
|24/10
|5.27億
|-17%
|-15%
|24/9
|6.23億
|3%
|2%
|24/8
|6.13億
|-5%
|-15%
|24/7
|7.23億
|3%
|21%
|24/6
|5.98億
|-17%
|-28%
太子(2511-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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