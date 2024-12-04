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鉅亨速報

營收速報 - 太子(2511)11月營收9.35億元年增率高達59.77％

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 12:30


太子(2511-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣9.35億元，年增率59.77%，月增率77.36%。

今年1-11月累計營收為73.13億元，累計年增率-2.28%。

最新價為10.8元，近5日股價下跌-1.82%，相關建材營造下跌-1.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+261 張
  • 外資買賣超：+220 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+43 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 9.35億 60% 77%
24/10 5.27億 -17% -15%
24/9 6.23億 3% 2%
24/8 6.13億 -5% -15%
24/7 7.23億 3% 21%
24/6 5.98億 -17% -28%

太子(2511-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收太子

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