大井泵浦完成上櫃前競拍將以51元IPO 12/6公開申購

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-04 17:04

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泵浦製造和應用廠商大井泵浦 (6982-TW) 上櫃申請案在 9 月 13 日由 OTC 審查通過，暫訂在 12 月 18 日以每股 51 元上櫃掛牌，配合上櫃前公開承銷，大井泵浦對外競價拍賣 3400 張，競拍底價 40.8 元，今 (4) 日完成競拍，加權平均得標價 63.64 元。

大井泵浦並將在 12 月 6 日至 10 日辦理公開申購，12 月 12 日抽籤。

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大井泵浦今天在興櫃的最後成交價爲 62.4 元。

大井泵浦 2024 年前三季累計營收為 12.27 億元，年增 15.63%、毛利率 29.57%，年增 1.68 個百分點，稅後純益 9401 萬元，年增 45.05%，每股純益爲 2.66 元

大井泵浦在台灣設有新北三芝廠與高雄路竹正義廠兩大生產基地，大井泵浦投資高雄路竹的環球廠已經動工，總工程與設備總經費約 10 億元，預計 2025 年年中完工啟用。大井泵浦投資的高雄路竹環球廠完工後，也將成為大井泵浦在新北三芝廠、高雄路竹正義廠之外，在台的另一重要生產據點。

此外，大井泵浦在中國大陸的蘇州華樂士工廠則作為服務中國大陸及東協市場的重要據點。