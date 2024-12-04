市場競爭加劇 鮮活果汁前11月營收37.69億元年減13.47%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-04 16:16

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鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公布 2024 年 11 月營收 1.93 億元，月減 6.2%，年減 15.51%，累計 2024 年 1-11 月合收 37.69 億元，年減 13.47%，主要逢產業季節性因素、民生消費力降級影響，加上中國大陸新茶飲市場競爭加劇等多重挑戰，致 11 月合併營收較上月與去年同期減少。

鮮活累計 1-11 月合併營收 37.69 億元，年減率 13.47％，係第四季進入新茶飲行業傳統淡季，加上當前市場競爭激烈，連鎖新茶飲業者和經銷商在產品採購上更趨謹慎，惟直飲產品的銷售，吸引許多潛在客戶的關注和需求，直飲產品的佈局前期以會員超商渠道、餐飲渠道為主，在產品方面主要以新鮮、短保存期限的冷藏或冷凍產品為主。

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面對景氣循環與產業的挑戰，鮮活注重原料選擇，以豐富的產品線，滿足消費者多樣化的需求；其次，強化研發創新，透過研發更多低糖、低脂、高纖維的飲品或推出具有養生功能的茶飲，拉長產品的生命週期。

鮮活憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四座廠合計年產能 15.5 萬噸優勢，積極加強原料創新與品質提升，藉由精准的市場定位和差異化的產品策略來贏得消費者的青睞，並透過強大的研發實力及靈活的供應鏈管理，持續開發高附加價值產品，進而為市場需求的波動提供穩定的產能保障。