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鉅亨速報

營收速報 - 博晟生醫(6733)11月營收1,401萬元年增率高達51.68％

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 16:15


博晟生醫(6733-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1,401萬元，年增率51.68%，月增率-18.93%。

今年1-11月累計營收為1.48億元，累計年增率51.9%。

最新價為36.2元，近5日股價下跌-1.91%，相關生技醫療股價指數下跌-2.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-153 張
  • 外資買賣超：-153 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1,401萬 52% -19%
24/10 1,728萬 -4% 38%
24/9 1,254萬 84% -22%
24/8 1,607萬 129% 2%
24/7 1,576萬 113% 73%
24/6 911萬 76% -30%

博晟生醫(6733-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為複合性醫材。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收博晟生醫

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