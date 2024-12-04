營收速報 - 博晟生醫(6733)11月營收1,401萬元年增率高達51.68％
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 16:15
博晟生醫(6733-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1,401萬元，年增率51.68%，月增率-18.93%。
今年1-11月累計營收為1.48億元，累計年增率51.9%。
最新價為36.2元，近5日股價下跌-1.91%，相關生技醫療股價指數下跌-2.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-153 張
- 外資買賣超：-153 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1,401萬
|52%
|-19%
|24/10
|1,728萬
|-4%
|38%
|24/9
|1,254萬
|84%
|-22%
|24/8
|1,607萬
|129%
|2%
|24/7
|1,576萬
|113%
|73%
|24/6
|911萬
|76%
|-30%
博晟生醫(6733-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為複合性醫材。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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