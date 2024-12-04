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鉅亨速報

營收速報 - 鈊象(3293)11月營收16.71億元年增率高達35.39％

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15


鈊象(3293-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣16.71億元，年增率35.39%，月增率-0.53%。

今年1-11月累計營收為168.02億元，累計年增率30.75%。

最新價為990元，近5日股價上漲4.21%，相關文化創意產業指數上漲3.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-412 張
  • 外資買賣超：-326 張
  • 投信買賣超：-79 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 16.71億 35% -1%
24/10 16.80億 36% 6%
24/9 15.82億 31% -1%
24/8 16.02億 30% 6%
24/7 15.15億 32% -3%
24/6 15.54億 33% -1%

鈊象(3293-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為玩具娛樂用品批發零售業、電子材料零組件製造批發零售業。資訊軟體服務批發零售業、事務機器設備製造批發零售業、國際貿易。電子資訊供應服務業、玩具製造業、資料儲存及處理設備製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收鈊象

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