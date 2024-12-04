營收速報 - 鈊象(3293)11月營收16.71億元年增率高達35.39％
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15
今年1-11月累計營收為168.02億元，累計年增率30.75%。
最新價為990元，近5日股價上漲4.21%，相關文化創意產業指數上漲3.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-412 張
- 外資買賣超：-326 張
- 投信買賣超：-79 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|16.71億
|35%
|-1%
|24/10
|16.80億
|36%
|6%
|24/9
|15.82億
|31%
|-1%
|24/8
|16.02億
|30%
|6%
|24/7
|15.15億
|32%
|-3%
|24/6
|15.54億
|33%
|-1%
鈊象(3293-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為玩具娛樂用品批發零售業、電子材料零組件製造批發零售業。資訊軟體服務批發零售業、事務機器設備製造批發零售業、國際貿易。電子資訊供應服務業、玩具製造業、資料儲存及處理設備製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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