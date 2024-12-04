營收速報 - 瑞軒(2489)11月營收17.70億元年增率高達31.57％
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 17:15
今年1-11月累計營收為213.06億元，累計年增率41.11%。
最新價為19.85元，近5日股價下跌-4.14%，相關光 電 業下跌-0.45%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+28 張
- 外資買賣超：-312 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+341 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|17.70億
|32%
|-6%
|24/10
|18.82億
|14%
|-24%
|24/9
|24.62億
|35%
|-6%
|24/8
|26.22億
|49%
|12%
|24/7
|23.46億
|71%
|7%
|24/6
|21.92億
|70%
|16%
瑞軒(2489-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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