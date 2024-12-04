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鉅亨速報

營收速報 - 瑞軒(2489)11月營收17.70億元年增率高達31.57％

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 17:15


瑞軒(2489-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣17.70億元，年增率31.57%，月增率-5.93%。

今年1-11月累計營收為213.06億元，累計年增率41.11%。

最新價為19.85元，近5日股價下跌-4.14%，相關光 電 業下跌-0.45%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+28 張
  • 外資買賣超：-312 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+341 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 17.70億 32% -6%
24/10 18.82億 14% -24%
24/9 24.62億 35% -6%
24/8 26.22億 49% 12%
24/7 23.46億 71% 7%
24/6 21.92億 70% 16%

瑞軒(2489-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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