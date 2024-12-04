台灣11月手機市場Google Pixel摺疊機降8千元最多 年底檔期還有降價潮

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-04 17:42

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傑昇通信表示，2024 年 11 月手機市場受雙 11、感恩節及黑色星期五等促銷活動影響，單機降幅達 5% 至 22%，其中 Google Pixel 9 Pro Fold（16GB/256GB）以降價 8,000 元奪冠，而在雙 12 及年末檔期即將到來，預計再有一波降價潮。

傑昇通信資料，11 月手機降價排行榜由 Google、三星及 vivo 三大品牌激戰，其中 Google Pixel 系列占據 6 個名額，包辦前三名。值得注意的是，上市僅三個月的 Pixel 9 系列全線大幅調降，主因是販售通路不再限於台灣大哥大，競爭加劇導致價格持續下探。

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在中階機型方面，vivo V40 系列共占 5 席，其中 V40 Lite（8GB/256GB）單月降幅超過兩成，降價 2,600 元，最終售價低於萬元，主打輕量機身、IP64 防水及 AI 柔光人像攝影功能。

對於摺疊手機市場，傑昇通信指出，儘管第三季全球出貨呈現衰退，但激烈的市場競爭反而讓消費者受惠。以 Galaxy Z Fold6（12GB/512GB）為例，累計降幅達 25%，加上即將到來的雙 12 及耶誕年終檔期，預期將再掀一波降價潮。