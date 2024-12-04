新新併已向金管會遞件申請 新光銀工會3聲明回應
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-04 19:43
金管會昨 (3) 日證實，已經收到新光金 (2888-TW) 與台新金 (2887-TW) 遞交合併申請文件，對此，新光銀行工會今 (4) 日表示，此舉措引發會員焦慮不安，因此發出三點聲明。
首先，新光金、台新金與工會之員工安置計畫協商會議甫於今年 11 月 29 日正式召開，迄今舉行 2 次，會中雖氣氛融洽，但三方僅止於意見交換階段，針對員工安置計畫實質內容、細節性議題等，尚待資方進一步提出與釐清，且尚未有明確共識。
第二， 經查，金管會無相關法規明文規範合併申請文件均需齊備始得提交，因此，對於新光金、台新金尚未與本會達成員工安置計畫共識便先行遞件一事，本會予以尊重。
不過，此舉措已使工會多數會員惶惶不安、充滿疑慮，工會期盼新光金與台新金於未來協商過程中，能充分考量工會會員對本次合併案的關注及憂慮，並實質保障員工權益。
第三，工會為新光銀行工會會員之協商主體，所爭取的員工安置計畫適用對象僅為新光銀行工會會員，針對新光金及其餘子公司之員工安置計畫實質內容，工會無權干涉，亦不予評論。
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