台灣10月手機銷售額年增25% iPhone 16 Pro Max奪冠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-20 18:05

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研調機構 GFK 指出，台灣 10 月手機市場總銷售量達 52.2 萬部，較 9 月增加逾 6 萬部，銷量量月增 14%，銷售額月增 25%；其中，iPhone 16 Pro Max（256GB）奪下銷售冠軍，銷量較上月成長 2.4 倍。

在品牌分布上，蘋果以 10 款機型進榜居冠，三星以 6 款機型次之；iPhone 16 Pro 系列包辦冠亞軍，且 iPhone 16 Plus 銷量出現明顯成長，其中 256GB 容量版本較 9 月成長 2.8 倍，首度擠入前十名。

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安卓陣營方面，三星 Galaxy A55（8GB/256GB）蟬聯安卓機銷售冠軍。值得注意的是，三星 Galaxy S24 FE 新進榜位居第 19 名，而 Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB）則居第 20 名，仍維持安卓旗艦銷售冠軍地位。

傑昇通信分析，10 月銷售成長除受實體通路周年慶、雙 11 促銷帶動，iPhone 16 旗艦系列缺貨緩解也是重要因素；同時，OPPO A3x 等 4G 機型因防水、抗摔等功能，加上親民價格，仍受預算型消費者歡迎。