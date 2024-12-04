萬事達卡推四大創新支付服務 捍衛網購交易安全

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-04 19:39

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萬事達卡持續創新支付技術，近期推出支付密鑰、生物辨識支付計劃、亞太區在地數位錢包綁定等全新服務，引領支付科技達到更智能、簡單、安全的新境界。此外，全新上市的動態虛擬卡號解決方案，進一步拓展代碼化的應用領域，全面完善網購交易安全。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據金管會數據，2024 年前三季非現金支付交易筆數達到 60.66 億筆，總交易金額 6.17 兆元、較去年同期成長近 15%，顯示台灣消費者對非現金支付的偏好。

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陳懿文指出，萬事達卡全新推出的動態虛擬卡號解決方案，賦能持卡人透過即時生成的一次性虛擬卡號，就能在電商平台購物，而不需使用真實卡號交易。此項全新技術的到位，將可以更全面保障網購交易安全。

儘管 OTP (One Time Password) 因其便利性而被廣泛運用於網購交易驗證，但也較容易遇到網路釣魚或簡訊攔截等詐欺手段威脅。萬事達卡支付密鑰讓持卡人在交易過程中只要透過臉部掃描或指紋辨識就能快速完成身份驗證，取代傳統密碼與 OTP 輸入，不僅讓交易流程更快速，還能降低外洩風險。

此外，支付密鑰採用代碼化技術保護消費者的卡號，確保不會被第三方取得或利用。對商戶而言，交易流程更安全順暢有助於減少消費者中斷購買行為的可能性；而對消費者來說，則是可以享受更快速的結帳流程及更安全的支付體驗。

萬事達卡積極推動生物辨識支付計劃，加入更多無可取代的生物特徵創新技術，讓持卡人可使用各種生物辨識方式來進行支付驗證，包含：手掌掃描、臉部掃描或虹膜掃描等。消費者可事先在經常消費的商店，透過裝置註冊個人資料和生物辨識資料，並完成卡號與生物特徵的綁定，即可在日後於該商店結帳時，僅使用生物辨識驗證即可完成交易。

萬事達卡表示，生物辨識支付計劃目前已在日本、巴西、波蘭與烏拉圭進行試驗，未來將持續把創新支付模式推向更多市場，為零售商和消費者帶來更高效、安全的購物體驗。

為了讓全球旅客能夠在旅途中與當地民眾一樣使用數位支付，萬事達卡目前已與中國大陸的支付寶與微信支付、香港的八達通等數位錢包合作開通在地數位錢包綁定服務，全球旅客可以將手中的萬事達卡卡片綁定至當地數位錢包後直接付費，減少兌換外幣現鈔等不便。