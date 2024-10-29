晶睿推一站式遠端管理服務 已獲多家影像系統大廠合作
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-29 18:18
智慧安防廠晶睿（3454）今 (29) 日推出全新軟體服務「裝置管理員」（VIVOTEK Device Manager），主打一站式遠端管理功能，可同時管理上千台網路攝影機，提供 IP 分配及韌體更新等服務，有效降低企業人力成本。
根據市調，IP 攝影機市場規模預計 2024 年將達 147.4 億美元，到 2029 年可望成長至 282.5 億美元，年複合成長率達 13.9%。隨著安防產業應用範圍擴大，晶睿看準客戶需求，除推出 AI 網路攝影機、錄影機及 VORTEX 雲端安防服務外，亦優化軟體系統。
「裝置管理員」具備三大特色，包括批次快速配置 IP 及韌體更新、24 小時即時監控並自動通報異常，以及遠端多點設備管理功能。該軟體可在官網免費下載使用。
晶睿表示，公司已與影像管理系統大廠 Genetec、Milestone 合作，透過網路攝影機與平台串接，強化影像分析效能，並結合裝置管理員，提升與第三方 VMS 平台的協同效應。
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