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亞光旗下亞泰影像自結1-8月淨利3.56億元年增13% EPS4.9元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-13 16:54

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亞泰影像董事長賴以仁。(鉅亨網記者張欽發攝)

亞光 (3019-TW) 集團旗下影像感測器模組廠亞泰影像 (4974-TW) 今 (13) 日公布最新獲利自結數字，2024 年 8 月稅後純益達 4400 萬元，月減 25.42%，年增 19%，單月每股純益 0.61 元，同時，由亞泰影像最新自結獲利數字加上上半年財報，1-8 月稅後純益 3.56 億元，年增 13.9%，每股純益 4.9 元。

亞泰影像 2024 年上半年營收 19.5 億元，毛利率 16.29%，年減 0.87 個百分點，稅後 2024 年 上半年稅後純益 2.53 億元，年增 5.13%，每股純益 3.48 元。


亞泰影像指出，亞泰影像與國際大廠合作開發 AOI 工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等 應用，持續開創新的成長動能，並擴展 AOI 產品往多尺寸、多樣性等面向發展。

亞泰影像今天收盤價報漲停價 121 元創新高，成交量 8743 張。

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亞光亞泰影像EPS

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