亞光旗下亞泰影像自結1-8月淨利3.56億元年增13% EPS4.9元

亞光 (3019-TW) 集團旗下影像感測器模組廠亞泰影像 (4974-TW) 今 (13) 日公布最新獲利自結數字，2024 年 8 月稅後純益達 4400 萬元，月減 25.42%，年增 19%，單月每股純益 0.61 元，同時，由亞泰影像最新自結獲利數字加上上半年財報，1-8 月稅後純益 3.56 億元，年增 13.9%，每股純益 4.9 元。