〈AWS雲端年會〉推出首顆3奈米自製晶片 Trainium3明年底問世

鉅亨網記者魏志豪 美國拉斯維加斯 2024-12-04 02:06

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亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 執行長 Matt Garman 今 (3) 日宣布，推出全新 Trainium3，為自家首款採用 3 奈米製程的晶片，與上代 Trainium2 相比，運算能力增加 2 倍，能源效率提升 40%，預計 2025 年底問世。

Matt Garman 指出，Trainium3 專為滿足下一代生成式 AI 工作負載的高效能需求而設計，有助客戶更快地建立更大的模型，並在部署模型時提供卓越的效能，且由 Trainium3 驅動的 UltraServers 預計將比 Trn2 UltraServers 的效能高出四倍。

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此外，Matt Garman 也宣布推出以 AWS Trainium2 為基礎的 Amazon EC2 產品 Trn2 UltraServers，以滿足需要更多 AI 運算的大型模型，Trn2 UltraServer 允許客戶將訓練規模擴展到單一 Trn2 執行個體的限制之外，從而減少訓練時間、加快上市時間並實現快速迭代以提高模型準確性。

Trn2 UltraServers 是全新 EC2 產品，其使用超快速 NeuronLink 互連，將四台 Trn2 伺服器連接在一起形成一台巨型伺服器，借助新的 Trn2 UltraServer，客戶可以在 64 個 Trainium2 晶片上擴展其生成式 AI 工作負載。