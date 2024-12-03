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鉅亨速報

營收速報 - 明基材(8215)11月營收16.78億元年增率高達51％

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 16:15


明基材(8215-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣16.78億元，年增率51%，月增率2.76%。

今年1-11月累計營收為169.80億元，累計年增率6.71%。

最新價為32.4元，近5日股價下跌-3.27%，相關光 電 業下跌-1.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+54 張
  • 外資買賣超：-147 張
  • 投信買賣超：+176 張
  • 自營商買賣超：+25 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 16.78億 51% 3%
24/10 16.33億 9% 3%
24/9 15.79億 -0% 2%
24/8 15.48億 4% 13%
24/7 13.65億 -11% -21%
24/6 17.26億 8% 21%

明基材(8215-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電腦及週邊設備製造業。其他化學材料製造業。醫療產品製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收明基材

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