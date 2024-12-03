營收速報 - 明基材(8215)11月營收16.78億元年增率高達51％
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 16:15
今年1-11月累計營收為169.80億元，累計年增率6.71%。
最新價為32.4元，近5日股價下跌-3.27%，相關光 電 業下跌-1.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+54 張
- 外資買賣超：-147 張
- 投信買賣超：+176 張
- 自營商買賣超：+25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|16.78億
|51%
|3%
|24/10
|16.33億
|9%
|3%
|24/9
|15.79億
|-0%
|2%
|24/8
|15.48億
|4%
|13%
|24/7
|13.65億
|-11%
|-21%
|24/6
|17.26億
|8%
|21%
明基材(8215-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電腦及週邊設備製造業。其他化學材料製造業。醫療產品製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- Moxa推新款工業平板 搭Intel處理器強化可靠性
- 群創及旗下CarUX攜手JDI 成立eLEAP策略聯盟
- 外資再敲283億 三大法人同站多方買超331.05億元
- 台股漲回23K，上週堅定告訴你是買點，堅持在車上才賺得到！台光電、奇鋐、建準、森崴能源、保瑞、美時、00937B
下一篇