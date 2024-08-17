〈熱門股〉亞光業績轉強 外資一周狂掃貨2.25萬張周漲近27%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-17 09:22
光學元件廠亞光 (3019-TW) 在 2024 年第二季起業績轉熱，上半年稅後純益 5.56 億元，年增 75.39%，每股純益達 1.99 元，加計 7 月稅後賺 1.95 億元，前 7 月每股純益達 2.69 元，亞光股價本周收在 121 元，一周漲幅達 26.83%。
亞光今年聚焦三大發展契機，包括與韓國 LGIT 攜手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場商機，擴大菲律賓生產規模，及前瞻跨足 metalens 先進光學領域。亞光董事長賴以仁日前表示，隨去年庫存已去化完畢，看好本季營運優於第二季，下半年營運可期，主要成長動能來自影像感測模組（CIS）、車載及數位相機的需求帶動。
亞光本周股價滾量上漲，16 日股價收在 121 元，一周上漲 26.83%，推動股價主要動能在外資本周連五買，合計買超 2.25 萬張，亞光股價已站上所有均線、力短線支撐在 5 日線的 111 元。
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