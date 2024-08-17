〈熱門股〉亞光業績轉強 外資一周狂掃貨2.25萬張周漲近27%

亞光今年聚焦三大發展契機，包括與韓國 LGIT 攜手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場商機，擴大菲律賓生產規模，及前瞻跨足 metalens 先進光學領域。亞光董事長賴以仁日前表示，隨去年庫存已去化完畢，看好本季營運優於第二季，下半年營運可期，主要成長動能來自影像感測模組（CIS）、車載及數位相機的需求帶動。