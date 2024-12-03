凱基證估明年台股U型走勢 川普是波動製造機 歐洲對高關稅也剉咧等

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-03 17:31

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凱基證券今 (3) 日發布 2025 年展望，看台股加權指數持續大幅上漲空間「可能有限」，重點將放在個股表現，而全年大致維持過往 U 型走勢，即第一季與第四季偏向多方格局，第二季和第三季容易漲多修正；凱基投顧董事長朱晏民說，美國新總統川普本身就是波動製造機，一旦課徵高關稅絕對是市場負面因素，而除了中國，歐洲也剉咧等。

朱晏民直指，川普本身是波動製造機，提高關稅議題相當複雜，最怕全世界開打，並造成國際資金回流美元避風港，對全球股匯市而言絕對負面，而除了中國，歐洲對高關稅也剉咧等。

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至於日前川普曾提及的台積電保護費一說，朱晏民認為，台積電有能力轉嫁多出來的成本，不用過度擔心。

朱晏看明年的科技股仍是 AI 一枝獨秀，台灣在全球半導體的領先地位及完整的 AI 供應鏈，仍將推動台股明年盈餘大幅增長，使台股高點可以 19 倍本益比去估算。

然而，考量台股在 2023 年和 2024 年已有近 30% 的最大年度漲幅，且企業盈餘增長預計將從今年的 36% 放緩至明年的 18%，指數持續大幅上漲空間可能有限，全年成 U 型走勢，而川普政府的激進經貿政策恐增加市場波動。