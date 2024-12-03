永豐金證投資展望年會 看2025年台股高檔震盪受2大變數左右
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-03 17:21
永豐金證券舉辦「投資豐向球 2025 展望年會」，看 2025 年股市將迎來美國新政府團隊、聯準會 (Fed) 降息兩大變數，使股市進入高檔震盪。
投資豐向球 2025 展望年會採線上線下 8 小時馬拉松直播，邀請 4 大財經名師分析明年投資策略，吸引 300 多位投資人參與；永豐金證券表示，明年有美國新政府團隊與聯準會降息兩大變數，股市進入高檔震盪，建議投資人就產業基本面、個股籌碼面、當沖等採取三大投資策略，同時進行股債資產配置。
在會中，產業隊長張捷分析美國大盤指數 1950 年以來半年期表現，通常 11 月開始的往後 6 個月，是歷史大盤表現最好的期間，惟提醒投資人，留意美國新任總統就職演說和人事安排。
另外，若投資人要檢視 2025 年 AI 產業新供應鏈，建議可從公司資本支出、市占滲透率等指標進行分析。
而權證小哥則提醒投資人，明年可多學會債券配置，是在高檔震盪格局的穩健策略之一。
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