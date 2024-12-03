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凱基證看美股估值已不便宜 明年下半年風險加劇

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-03 17:38

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凱基投顧董事長朱晏民。(鉅亨網記者王莞甯攝)

凱基證券今 (3) 日舉辦 2025 年投資展望會時指出，美股在連續兩年受 AI 浪潮推動後，估值已不便宜，預料第二季起將反映川普政策風險和經濟下行的預期，下半年風險恐更進一步加大，預料上半年表現預計優於下半年。

對於投資人最關心的 2025 年資產配置，因應川普讓美國再次偉大的 4T 政策 (減稅賦 Taxes、高關稅 Tariffs、反移民 Tightening of Immigration、輕監管 Tapering of Regulation)，可能造成通膨上升和經濟衰退隱憂再臨，凱基證券財富管理處主管阮建銘提出「ACE」策略，幫助投資人累積財富。


其中，A 策略的「Alternatives 另類資產投資，降低關聯抗擾動」，例如比特幣黃金，降低資產關聯性；C 策略「Credit Selection 高信評債優先，債券配置鎖好利」，則是在美國經濟軟著陸情境下，企業手握大筆現金，聚焦企業債鎖利機會，投資級債殖利率已至 5% 以上，相較公債更具抗通膨底氣。

在股票投資方面，凱基證則建議投資人採取 E 策略「Elite Stock 股市大優於小，類股輪動尋機會」，大型股為首選。

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