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技嘉七項電競產品獲台灣精品獎 主機板、顯卡等新品獲肯定

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-13 10:51

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技嘉七項電競產品獲台灣精品獎 主機板、顯卡等新品獲肯定。(圖：技嘉提供)

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 共計七項產品在第 33 屆台灣精品獎選拔中脫穎而出，此次獲獎產品橫跨主機板、顯示卡、螢幕、機殼及筆電等多個產品線。

獲獎產品包含 Z790 AORUS XTREME X 電競主機板、AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G 顯示卡、AORUS C400 GLASS 電競機殼、AORUS FO32U2P 電競螢幕，以及 AORUS 16X、AORUS 17 及 AORUS 15 等三款 AI 電競筆電。


台灣精品獎是經濟部為推廣台灣產業創新價值所設置的獎項，評選過程著重「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」及「臺灣產製」五大面向。

在獲獎產品中，AORUS FO32U2P 為全球首款 DP2.1 UHBR20 螢幕，同時也獲得國際知名媒體 Tom"s Hardware 評選為「最佳 4K 電競螢幕」。AORUS C400 GLASS 電競機殼和 FO32U2P 螢幕更同時斬獲 2024 年紅點設計獎。

在筆電產品線方面，AORUS 16X 搭載第 14 代 Intel Core i9-14900HX 處理器，AORUS 15 及 17 則採用 Intel Core Ultra 7 155H 處理器，均具備 AI 運算功能，針對電競玩家與專業用戶需求設計。

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