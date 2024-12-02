外資買超150億迎12月開門紅 續買航空雙雄 回補台積電、中信金
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-02 18:41
大盤今 (2) 日終結連日跌勢，在台積電及多檔權值股齊心發力下，從早盤一路上攻，最高漲逾 5 百點，終場收 22736.93 點，上漲 474.43 點，成功收復季線、10 日線，成交量 3106.7 億元；今日外資由賣轉買，買超 150.22 億元，大舉敲進 00929、00940，回補台積電和中信金，並青睞航空雙雄。
觀察三大法人今日動向，三大法人同站買方，合計買超 204.43 億元，外資及自營商均結束連 4 賣，由賣轉買，外資買超 150.22 億元，自營商買超 5.66 億元；投信「連 11 買」，今日買超 48.55 億元。
外資今日買超部分，大舉敲進中信金 3.2 萬張，並買超多檔 ETF，包括 00929 復華台灣科技優息 2.6 萬張、00940 元大台灣價值高息 2.5 萬張張，00680L 元大美債 20 正 2 7,970 張，也買超航空雙雄，長榮航 2.5 萬張，華航 1.7 萬張，並買超凱基金 24,114 張華南金 13,718 張，台積電 10,949 張，永豐金 8,821 張。
外資今天賣超方面大舉賣出元大台灣 50 反 1 63,464 張，並賣超中國相關 ETF ，00637L 元大滬深 300 正 2 1.3 萬張、00665L 富邦恒生國企正 2 8,426 張；鴻家軍也成對象，包括鴻準 8,551 張、鴻海 5,336 張；並賣超兆豐金 8,313 張，仁寶 5,258 張，聯鈞 4,626 張，中石化 4,502 張，英業達 4,195 張。
投信今天買超方面，大舉敲進永豐金 9,559 張，以及多檔金融股，包括凱基金 7,409 張、元大金 6,514 張、國泰金 6,068 張、中信金 4,705 張、富邦金 3,238 張，並賣超長榮航 9,043 張，仁寶 7,604 張，聯電 4,711 張，大聯大 2,847 張。
投信今天主要賣超方面鴻海 7,771 張，調節多檔金融股，包括台新金 6,069 張，第一金 3,102 張，華南金 2,679 張，上海商銀 2,215 張，並賣超中環 3,042 張、慧洋 - KY 1,837 張、長華 * 904 張，也賣超中鴻 831 張，欣興 621 張。
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