外資買超150億迎12月開門紅 續買航空雙雄 回補台積電、中信金

大盤今 (2) 日終結連日跌勢，在台積電及多檔權值股齊心發力下，從早盤一路上攻，最高漲逾 5 百點，終場收 22736.93 點，上漲 474.43 點，成功收復季線、10 日線，成交量 3106.7 億元；今日外資由賣轉買，買超 150.22 億元，大舉敲進 00929、00940，回補台積電和中信金，並青睞航空雙雄。