一銀桌球也啵兒棒！國手排名賽表現亮眼 6人摘國手席次佔比1/3

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-25 11:43

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第一銀行積極培育贊助運動選手，18 日才完賽的 2025 年度中華桌球國手排名資格賽中不負眾望榮獲佳績，拿下總席次 12 席中的 6 名，在入選 2025 年 15 位國手之中，佔比達總人數三分之一以上，接下來將積極備戰 12 月下旬的中華桌球國手排名賽，爭取代表台灣出賽國際舞臺的榮耀。

本次國手排名資格賽，第一銀行贊助的選手們挺住競賽過程的龐大壓力，用優異表現榮獲國手席次，充分展現選手們平時的努力及對球技的精進，其中洪敬愷、張佑安、黎彥君、林彥均和黎昕陽等 5 位國手都是來自和第一銀行建教合作學校松山家商，另外廖振珽是第一銀行建教合作學校高雄福誠高中畢業，同時也多次入選近年來的年度國手代表。

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第一銀行自 2011 年成立桌球隊，以系統性方式持續規劃支持桌球運動，透過與松山家商、誠正國中等多所建教學校的長期贊助，從基層開始培育選手，聘請國手級教練指導，並安排選手前往國外移地訓練及比賽藉以積累經驗，使桌球運動向下扎根，讓選手們能夠獲得更完善的資源與訓練環境，不斷提升技術水準，並以「取之於社會、用之於社會」的初衷，在 2024 年投入體育預算總額近 2000 萬元，除了桌球隊外，亦同時贊助舉重、柔道及角力等體育項目，對於體育運動的支持不遺餘力。