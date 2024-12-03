AI、生技醫療帶頭衝！台灣上市櫃IPO家數及籌資規模 創6年新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-03 09:56

‌



安永聯合會計師事務所昨 (2) 日發布《安永大中華區首次公開募股 (IPO) 市場調查報告》，台灣 2024 年 IPO 市場表現傑出，上市、上櫃企業共 54 家，科技業 12 家領先、生技醫療業 11 家居次，籌資額共新台幣 491.32 億元，整體家數較去年增加 22 家，金額增加 145.05 億元，IPO 家數創下 2019 年以來的新高，籌資額規模也創下新高。展望 2025 年，因經濟基本面佳，台灣 IPO 市場前景被普遍看好。

截至 2024 年 11 月 27 日，今年台灣上市市場共 30 家掛牌，相較去年度增加 10 家，籌資金額達新台幣 369.48 億元，較去年度增加 52.94 億元，增幅 16.7%。籌資額最大為航運業的星宇航空 (2646-TW)，籌資 104.48 億元，占上市總籌資額 28.28%。籌資額第二為康霈 *(6919-TW)，籌資 64.8 億元，占總籌資額 17.54%，兩家合計占上市籌資額 45.82%。

‌



今年上市中，有 5 家為 KY 公司，分別是世界健身 - KY 、來億 - KY、裕慶 - KY 、三集瑞 - KY 及 ITH-KY，總籌資額達 92.15 億元。

上櫃市場同樣表現突出，有 24 家企業掛牌，較去年度增加 12 家，籌資額達新臺幣 121.84 億元，較去年增加 92.11 億元，年增幅高達 309.82%。其中，掛牌家數以生技醫療業表現最搶眼，共 6 家占比 25%。

上櫃籌資額以生技醫療產業總籌資額最多，最大為生技醫療的共信 - KY，籌資達新臺幣 20 億元，占上櫃總籌資額 16.41%。其次也是生技醫療的昱展新藥，籌資額新臺幣 16.78 億元，占總籌資額 13.77% ，兩家合計占上櫃籌資額 30.19%，展現了該產業的成長潛力。

今年上市櫃企業共有 54 家，以科技業 12 家領先、生技醫療業 11 家位居第二，IPO 家數創下 2019 年以來的新高。上市櫃籌資額合計新台幣 491.32 億元更創下新高，今年以生技醫療業新台幣 145.59 億元居冠。台灣持續朝向多層次資本市場發展，有 73 家企業申請興櫃，以生技醫療業、工業、資訊軟體服務業為主。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，在 AI 相關供應鏈產業，包括晶片製造、封裝及伺服器個股帶動下，台股加權指數穩居 2 萬點以上。即使美國新任總統川普的保護主義，對臺灣地緣關係、晶片產業及美中關稅相關議題及全球地緣政治風險提高，影響臺股走勢的波動較大，臺灣資本市場依然展現強大抗壓能力。

展望明年 IPO 市場，黃建澤認為儘管全球政經局勢持續多變、地緣衝突影響經濟發展，加上川普重新舉起關稅大旗，帶來全球貿易壁壘的新挑戰，台灣經濟仍展現強大韌性。台灣主計處將 GDP 成長率上修至 4.1%，而 2025 年利率政策預計維持不變，受惠於 AI 供應鏈帶動出口成長及晶片科技緩衝外部風險，台灣經濟基礎穩健，申請上市櫃的企業逐漸展現多元化趨勢，AI 應用與生技產業成為資金關注的新焦點，使 2025 年的台灣 IPO 市場前景被普遍看好，為未來資本市場注入更多活力與信心。