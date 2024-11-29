一銀6度蟬聯體育推手獎 今年注資近2千萬培育桌球、柔道、舉重及角力人才
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-29 19:49
第一銀行積極挹注資源支持台灣體育運動優秀選手，2024 年投入體育預算將近 2000 萬元，同時贊助桌球、柔道、舉重及角力等項目，贊助教練及選手人數近 85 位，今年更榮獲體育推手獎「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」及「推展類金質獎」等 3 大獎項，自 2019 年迄今已連續 6 年榮獲教育部體育署肯定，顯見第一銀行長期以來對各項體育運動的付出與支持備受肯定。
第一銀行秉持「在地經營 在地關懷」理念，長期深耕並落實 ESG，推展運動風氣不遺餘力，在「贊助類金質獎」中，今年度贊助舉重隊優秀教練及選手計 25 名，按國、高中至大學規劃，挖掘培育各階段潛力選手，以培養優秀舉重選手為目標。
於 2024 年亞洲舉重錦標賽中，第一銀行舉重隊教練也是行員的黃達德率隊代表國家出賽，選手陳柏任、胡俊祥，以及在今年 1 月延攬為第一銀行正式行員的陳玟卉，合計拿下 3 銀 3 銅之佳績；而在今年巴黎奧運中，陳玟卉代表臺灣取得第六名佳績，接下來將繼續前進，再接再厲期許拿下體壇最高殿堂的「第一金」。
除了贊助舉重運動，第一銀行更以系統性方式規劃支持基層桌球運動，提供經費贊助基層訓練，迄今已逾 30 年，桌球隊好手於 11 月 18 日甫完賽的 2025 年度中華桌球國手排名資格賽中不負眾望榮獲佳績，拿下總席次 12 席中的 6 名，接下來將積極備戰 12 月下旬的中華桌球國手排名賽，爭取代表臺灣出賽國際舞臺的榮耀；其中洪敬愷、張佑安、黎彥君、林彥均和黎昕陽等 5 位國手都來自第一銀行建教合作學校松山家商，廖振珽是自第一銀行建教合作學校高雄福誠高中畢業，廖振珽及黎昕陽更是第一銀行進用行員，充份展現長期扶持體育選手的努力與耕耘。
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