12/1-2/28來桃園購物節抽千萬現金！ 刷一銀桃園卡享回饋、抽獎加倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-29 13:38

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2024 桃園購物節自 12 月 1 日起跑，至 2025 年 2 月 28 日推出系列活動，獎項豐富多樣，預計於 2025 年 3 月抽出歷來最高獎金千萬現金 1 名，第一銀行「桃園市市民卡聯名卡」及「桃園市認同卡」，還可享壓軸抽抽獎序號加倍機會。外幣消費最高可享 5％回饋。

第一銀行響應桃園購物節，活動期間持桃園卡於桃園市內的統領廣場、台茂購物中心、大江國際購物中心、華泰名品城、環球購物中心、新光三越、SOGO 及遠百等多家百貨商場刷卡登錄後，享最高 5％現金回饋，「桃園市市民卡聯名卡」再加碼單筆 8000 元享 100 元刷卡金；還有多項精選通路刷卡滿額贈優惠，如居家百貨、汽車保修、寵物美容、外送平台、麥當勞、必勝客及星巴克等。

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國外旅遊持續暢旺，第一銀行統計前三季海外簽帳較去年成長約 33％，桃園為臺灣國門之都，桃園卡主打海外旅遊首選，海外外幣消費最高可享 5％回饋，再享「3000 萬元搭乘公共運輸工具期間旅行平安保險」及長達 30 天「1000 萬元海外全程旅行平安保險」，讓卡友賺回饋 FUN 心玩。