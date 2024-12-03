〈焦點股〉布局航太防衛對沖貿易戰風險 00965爆大量連5漲

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-03 09:51

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川普 2.0 即將來臨，全球投資人高度關注其政策立場，重啟貿易戰、對中東地區戰事態度更是關鍵。多家外資針對 2025 年投資展望皆指出，新年度投資配置應積極考量地緣政治風險，做好相關布局；國內上週甫掛牌投資全球航太防衛產業的元大全球航太防衛科技 (00965-TW) 近來受到關注，2 日單日成交量再度衝破萬張，今 (3) 日市價持續走揚，呈現連續第五個交易日上漲，盤中最高觸及 14.95 元。

根據外資釋出 2025 年投資展望報告指出，川普明年就任美國總統後，特別需要關注其上任初期的政策動向，包括重啟關稅貿易戰、與全球盟國和競爭對手進行權力再平衡等，預期將造成市場波動。

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與美中關係密切的歐洲方面，歐洲央行總裁拉加德指出，比起純粹的報復，向美方購買防衛裝備、天然氣等，可能是取代報復作為更好的策略。

法人指出，川普潛在政策增加市場不確定性，多家指標機構已分析採貿易反擊將是下策，而美國為主要出口國、且可滿足區域穩定區需求的國防裝備，很可能成為各國對沖貿易戰威脅的最佳籌碼，建議投資人可以留意相關標的表現。

法人表示，回顧川普第一任期發動貿易戰期間，全球國防支出年年成長並突破 2 兆美元歷史新高，龐大預算帶動表彰美國國防股的 S&P 航太與國防等權重指數大漲超過 150%，未來若進入川普貿易戰 2.0，加上既有的地緣政治議題，航太防衛主題 ETF 可望持續獲推升力道。

專家指出，俄烏戰爭後各國開始進入軍備競賽，陸續提高國防預算，與傳統科技比較，航太防衛產業進入門檻高，具有難以替代的投資優勢，進而讓其成為大量資金青睞的關鍵原因。