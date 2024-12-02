台啤永豐雲豹主場開打 「超燃入勝」挑戰衛冕

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-02 16:35

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力挺體壇發展 實踐企業願景

「台啤永豐雲豹」職業籃球隊上週六（11 月 30 日）拉開本（2024~25）季主場賽事序幕，在全場球迷加油聲中，台啤永豐雲豹發揮「超燃入勝 1」的精神，奪下開幕首勝。永豐銀行表示，連續第三年冠名贊助的台啤永豐雲豹，甫於上（2023~24）季奪下隊史首冠，本（2024~25）季以年輕陣容迎戰新聯盟賽事，持續展現奮戰精神、突破自我，挑戰衛冕聯盟冠軍寶座。

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新陣容熱血開賽 互動體驗福利多多

永豐銀行表示，於開幕周現場規劃遊戲、解任務或摸彩等攤位互動，豐富球迷的球場體驗，同時，追蹤永豐銀行指定官方 Instagram 帳號立即將好禮帶回家，球賽中場時間則設計「Kiss Cam」活動，觀看熱血沸騰的賽事，也能享受輕鬆趣味的氛圍。持永豐銀行信用卡 2 於台啤永豐雲豹所有主場賽事，現場及線上刷卡購買賽事門票及球隊周邊商品可享全面 8 折優惠。

共創體壇榮光 連三年獲體育推手獎

永豐銀行長期關注並支持體育發展，已連續三年榮獲教育部體育署頒發「體育推手獎」肯定，也是連續第二年獲「贊助類金質獎」殊榮，今（2024）年贊助支持台啤永豐雲豹與「政大雄鷹籃球隊」分別於所屬聯盟及大專盃籃球聯賽（UBA3）奪冠，也支持台中市足球未來協會參與企業甲級足球聯賽及贊助斯巴達障礙跑競賽等多元項目。永豐銀行表示，將持續提升體育風氣，創造金融、體育與社會多贏局面，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。