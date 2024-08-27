光隆精密-KY看下半年優於上半年 開發儲能設備零件

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-27 16:49

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汽車零組件廠光隆精密 - KY(8916-TW) 今 (27) 日召開法說會時表示，下半年營收將較上半年佳，並將持續優化產品組合、生產力，使全年毛利率維持 30% 以上；而除了積極配合客戶開發各種新能源領域，儲能設備零組件也進入開發階段，增添營運新動能。

光隆上半年合併營收 5.59 億元，年減 6.1%，但產品組合和成本優化下，毛利率仍維持 30% 以上，稅後淨利率 15.37%，毛利率和稅後淨利是自 2020 年上市以來次高，僅次於 2023 年。

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展望後市，光隆認為，下半年將優於上半年，依據客戶預示量，歐洲市場第四季將回溫，而北美及日本市場量產件需求穩定成長。

在新開發件方面，光隆對主要市場均陸續量產出貨，北美的天然氣發動機零件第四季提貨增強，歐洲的工程機械電子油泵量產出貨，VOLVO - 澳洲市場重型商用卡車新車量產。