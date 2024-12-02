〈第一金法說〉前3季淨賺208億元年增9.4％ 明年現金股利可望維持0.8元以上

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-02 20:34

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第一金控 (2892-TW) 今（2）日舉行第 3 季法說會，受惠於子公司獲利成長，集團合併稅後純益達 208 億元，第一金表示， 明年發放股利政策，將維持 5 成的現金股利配發率，現金會在 0.8 元以上。

第一金公布今年前 3 季稅後純益新台幣 208.08 億元，年增 9.4％，每股純益（EPS）為 1.48 元；股利政策方面，至少維持 5 成的現金股利配發率。考量第一金 2022 和 2023 年度的現金股利配發率，分別為 51.3％、51.5％，對應現金股利金額為 0.8 元和 0.85 元，以 2023 年全年 EPS 達 1.65 元推估，明年股利發放水準，現金股利會在 0.8 元以上。

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今年前三季銀行之淨收益為 484.45 億元，年增 8.2％，其中，淨手續費收入在財管業務動能延續下達 88.79 億元，年增 33.1％，金融商品收益則因 SWAP 交易表現超越預期達 179.06 億元，年增 14.5％，至於淨利息收入則因資金成本上漲而減少。

子公司第一銀行截至今年 9 月底，銀行放款年增率達 7％，主要來自房貸及大企業之成長，年增率分別為 15.7％、15％，在央行緊縮信用政策逐步發酵與基期墊高影響下，預期未來房貸業務趨緩，銀行將轉向衝刺中小企業與外幣貸款業務，目前資產品質穩定，逾放比保持 0.18％，覆蓋率增至 769.77％。

股利政策方面，第一金控副總經理李淑玲指出，即使考量 D-SIBS 的要求而必須限縮現金股利，但現金股利至少會是今年的發放水準，另外也會增加股票股利來拉高總股利水準。