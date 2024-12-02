〈日股盤後〉科技、金融股領漲 日經強彈逾300點
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-02 16:31
科技股、金融股聯手領漲，日經 225 指數 (NKY) 周一 (2 日) 強彈 304.99 點或 0.8%，報 38,513.02 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場漲 34.01 點或 1.27%，報 2,714.72 點。
日本央行總裁植田和男表示，隨著經濟趨勢的發展符合央行預期，升息「臨近」，激勵銀行股大漲，三井住友金融集團大漲 3.72%、三菱 UFJ 勁揚 1.93%、瑞穗金融集團大漲 2.51%。
科技股追隨上周五美股漲勢，半導體類股走強，東京威力科創上漲 1.42%，測試設備商愛德萬測試大漲 2.2%，DISCO 上漲 1.8%。
權值股迅銷因總裁柳井正的「新疆棉」言論，早盤一度重挫挫 4.4%，創 9 周以來最大跌幅，但跌幅逐漸收斂，終場下跌 1.33%，報 50,430 日元。
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