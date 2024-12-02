〈日股盤後〉科技、金融股領漲 日經強彈逾300點

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日本央行總裁植田和男表示，隨著經濟趨勢的發展符合央行預期，升息「臨近」，激勵銀行股大漲，三井住友金融集團大漲 3.72%、三菱 UFJ 勁揚 1.93%、瑞穗金融集團大漲 2.51%。

科技股追隨上周五美股漲勢，半導體類股走強，東京威力科創上漲 1.42%，測試設備商愛德萬測試大漲 2.2%，DISCO 上漲 1.8%。

權值股迅銷因總裁柳井正的「新疆棉」言論，早盤一度重挫挫 4.4%，創 9 周以來最大跌幅，但跌幅逐漸收斂，終場下跌 1.33%，報 50,430 日元。