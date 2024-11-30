川普揚言提高加墨兩國關稅、金融法說周、10月景氣燈號7個月新低 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-30 11:20

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美國新任總統川普周一 (25 日) 揚言，將對墨西哥及加拿大所有產品課徵 25% 的關稅；金融業法說會登場，包括國泰金、富邦金及新光金等都陸續於本周召開法說；國發會周三 (27 日) 公布 10 月景氣燈號為紅黃燈，創 7 個月以來新低，以下為本周大事回顧：

川普再打關稅牌震撼市場 專家解讀一次看

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《路透》報導，美國候任總統川普 (Donald Trump) 周一 (25 日) 表示，他將在上任首日對來自墨西哥和加拿大的所有產品徵收 25% 的關稅，並對中國商品加徵 10% 的額外關稅。

〈國泰金法說〉股息殖利率上看 4%？李長庚：努力爭取、一定比今年好

國泰金 (2882-TW) 周三 (27 日) 舉行法人說明會，由總經理李長庚親自主持，談及市場最關心的明年股利政策，財務長陳晏如表示，基於今年來獲利表現亮麗，希望發出具有競爭力的股息殖利率水準，持正面樂觀看法；至於是否有機會上看 4%，李長庚回應「不敢打包票」，會努力爭取，但可預期股利會比今年好。

由於壽險業 2026 年即將接軌 IFRS 17 及新一代清償能力，國泰人壽執行副總經理林昭廷首度揭露 2025 年平行接軌試算結果，預估調整後的淨值比會遠大於目前 9-9.5%，此外，新一代清償能力比率在接軌日那天將會大於 160%，代表未來將有更多空間去吸收資本市場波動。

〈富邦金法說〉富壽股海大賺投報率逾 2 成 韓蔚廷：股利會反映經營成長

富邦金 (2881-TW) 周二 (26 日) 召開法人說明會，由總經理韓蔚廷親自主持，談及明年股利政策，他表示，今年來獲利大幅成長，股利金額一定會反映經營成長；富邦人壽前三季股海操作繳出亮麗成績單，台股投報率達 26%、股市報酬亦破 2 成，展望未來，富壽看好川普上任鬆綁監管，對股市持審慎樂觀態度，將採區間操作，看好 AI 相關類股。

北富銀持續布局亞洲市場，韓國、印度、澳洲據點 2025 年可望陸續開幕，同時規劃進駐高雄金融特區，希望盡快設立分行；川普即將就任美國總統，對於明年展望，韓蔚廷認為，還是有許多變數，抱持戰戰兢兢態度，但富邦金旗下子公司今年來業務持穩，希望成長動能可延續到明年度。

〈新光金法說〉新新併期限至明年底但可延長 陳恩光：持續溝通中

新光金 (2888-TW) 周五 (29 日) 召開法人說明會，法人關切與台新金 (2887-TW) 合併案何時送件？總經理陳恩光表示，無法預測送件時間，但有積極與主管機關溝通，與工會的協商會議也將進入實質討論；他透露，新新併合約設有最終期限，訂在 2025 年底，但經過雙方同意也可以延長。

〈景氣燈號〉10 月景氣黃紅燈逼近綠燈 7 個月來最低分 國發會：年底前審慎樂觀

國發會周三 (27 日) 發布 10 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 32 分，較上月減少 2 分，分數創 7 個月來新低，燈號續呈黃紅燈，並接近綠燈。國發會經濟發展處處長邱秋瑩指出，分數雖創新低，但景氣仍在復甦道路上，加上傳統第四季是消費旺季，對年底前看法審慎樂觀。

〈劉德音獲獎〉劉德音：在台積電見識世界級大公司 是一生最幸福的經歷