〈景氣燈號〉10月景氣黃紅燈逼近綠燈 7個月來最低分 國發會：年底前審慎樂觀

國發會今 (27) 日發布 10 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 32 分，較上月減少 2 分，分數創 7 個月來新低，燈號續呈黃紅燈，並接近綠燈。國發會經濟發展處處長邱秋瑩指出，分數雖創新低，但景氣仍在復甦道路上，加上傳統第四季是消費旺季，對年底前看法審慎樂觀。

113 年 10 月景氣對策信號綜合判斷分數為 32 分，較上月減少 2 分，燈號續呈黃紅燈。國發會指出，受鋼鐵、化學材料市場需求平疲、產線排休、颱風干擾等影響，工業生產指數轉為黃紅燈，製造業銷售量指數轉呈綠燈。另領先指標經回溯修正後轉為連續 3 個月下滑，同時指標則大致持平，顯示國內景氣維持成長，惟須密切關注後續變化。

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國發會指出，消費方面，隨國內就業市場穩定，企業獲利轉佳，帶動調薪及獎金發放意願，加以政府持續推動減輕人民負擔措施，提高可支配所得，將維繫民間消費動能，但全球經濟仍存在美國新任總統之經貿政策、地緣政治衝突等不確定因素，對國內景氣影響仍須密切留意。