〈國泰金法說〉股息殖利率上看4%？李長庚：努力爭取、一定比今年好

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-27 17:50

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國泰金 (2882-TW) 今 (27) 日舉行法人說明會，由總經理李長庚親自主持，談及市場最關心的明年股利政策，財務長陳晏如表示，基於今年來獲利表現亮麗，希望發出具有競爭力的股息殖利率水準，持正面樂觀看法；至於是否有機會上看 4%，李長庚回應「不敢打包票」，會努力爭取，但可預期股利會比今年好。

國泰金今年前三季稅後純益達 1034 億元，續創歷年同期次高，EPS 來到 6.78 元，各子公司核心獲利動能強健，其中，銀行、證券稅後純益超越去年全年，創歷史新高；產險及投信稅後純益創歷年同期新高；人壽稅後純益創同期次高，投資收益表現良好，保險本業營運穩健。

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國泰金 2023 年度配發現金股利 2 元，配發率為 61.73%，法人關切 2024 年度的股利政策，對此，陳晏如表示，今年前三季稅後純益、EPS 表現亮麗，較去年全年幾乎是倍數成長，前 10 月 EPS 已經突破 7 元，因此，明年股利發放將會反映獲利績效的增長。

她強調，國泰金最重視投資人的期待，希望發出具有競爭力的股息殖利率水準，不過，整體還是要綜合考量同業水準，並參酌財務比例的允當性。

陳晏如指出，目前來看，配發量能相當充沛，對於明年股利政策持正面樂觀看法，最後還是要提報到董事會來做最後決議，距離年底還有 1 個月的時間，必須密切注意資本市場狀況。

金控三雄中，中信金、富邦金都已釋出明年股利政策的動向，外界高度期待國泰金在獲利亮眼支持下，現金殖利率能否上看 4%？對此，李長庚回應「不敢打包票」，因為國泰金的投資組合較大，今年還剩下 1 個多月，市場上每天都有很多驚悚的新聞，對資本市場干擾也很大。

李長庚說，經營部門的任務就是盡最大努力把績效做出來、把獲利提高，「我們不是決定股利金額的單位，而是提建議給董事會做決定」。