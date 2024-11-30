〈熱門股〉華星光光通訊產品訂單強勁 周漲幅逾2成

隨著 AI 浪潮，光通訊產業周期明顯縮短，由過去五年一次的規格升級加快步調，雲端服務商（CSP）業者今年起開始導入 800G 規格，應用於內部傳輸網路及交換器等網路裝置，法人指出，華星光目前已進行 800G ZR 可靠度測試，預估最快第四季可啟動量產。