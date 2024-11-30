〈熱門股〉華星光光通訊產品訂單強勁 周漲幅逾2成
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-30 11:10
光通訊廠華星光 (4979-TW) 受惠於 AI 浪潮、美國基建話題，旗下光收發模組及光纖次模組訂單受市場看好，帶動本周股價漲勢強勁，29 日收盤價 185 元，周漲幅逾 2 成，周成交量 183756 張。
隨著 AI 浪潮，光通訊產業周期明顯縮短，由過去五年一次的規格升級加快步調，雲端服務商（CSP）業者今年起開始導入 800G 規格，應用於內部傳輸網路及交換器等網路裝置，法人指出，華星光目前已進行 800G ZR 可靠度測試，預估最快第四季可啟動量產。
華星光旗下產品光收發模組及光纖次模組，主要應用在兩大領域，其一為美國基建電信建設，其二為資料中心應用，華星光已切入光通訊領域，並與美系客戶緊密合作。
展望 2025 年，隨著 AI 應用從核心算力擴散至邊緣運算，預計將帶動網際網路數據傳輸量大增，2026 年 1.6T 規格將正式進入光通訊模組市場，有望挹注華星光營收。
華星光 10 月自結營收 3.3 億元，月增 1.2%、年增 0.3%；稅前淨利 4800 萬元，年減 15.8%；稅後純益 4800 萬元，年減 15.8%；每股純益 0.34 元；累計前 10 月營收 27.3 億元、稅後純益 3.05 元。
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