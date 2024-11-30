日央行長：工資增長趨勢樂觀 已接近升息時機

鉅亨網編譯許家華 2024-11-30 08:49

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《日經新聞》周六 (30 日) 報導，日本銀行（BOJ）行長上田和夫在接受專訪時表示，日本已「接近」升息時機，因為經濟正按照中央銀行的預測發展，因此 12 月仍可能升息。

上田指出，儘管如此，BOJ 仍希望仔細觀察美國經濟的發展，因為對其前景存在「重大疑問」，例如總統當選人川普加徵或上調關稅的影響未明。

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他在專訪中提到：「我們可以說，經濟數據正在按預期發展，因此接近了升息時機。」他補充說，如果央行相信，通膨在 2024 財年到 2026 財年的三年預測期間內會加速向 2% 目標邁進，則會在適當的時候調整貨幣寬鬆的程度。

這番言論加強了市場對 BOJ 在 12 月 18 日至 19 日的會議上提高短期政策利率（目前為 0.25%）的預期。隨著 11 月日本首都核心通膨加速，日元在周五飆升，市場對 12 月升息的押注也隨之上升，交易員目前認為下月升息的機率為 60%。

在專訪中，上田強調，工資增長、工資上漲對物價的傳導效果以及消費的強勁程度是 BOJ 決定何時升息的關鍵因素。

他指出，近期正規工資的年增長率為 2.5% 至 3%，這與消費者通膨在長期內約為 2% 相符。他表示，這一趨勢的持續至關重要。

上田還提到，明年企業與工會之間的年度工資談判結果將是關鍵。他說：「雖然需要更多時間來確認明年工資談判的動力，但我們不必等到一切都變得明朗。」

他指出，來自工資上漲的勞動成本正在推高商業對商業層面的服務價格，儘管一些數據顯示向消費者的傳導效果仍然較弱，他表示希望能仔細觀察這一發展。

日元的疲弱，加重了通膨壓力，推高了進口成本，這也是 BOJ 在 7 月決定升息的原因之一。BOJ 在 3 月結束了負利率政策，並在 7 月將短期利率提高至 0.25%，認為日本在持久實現 2% 通膨目標方面取得了進展。

上田已多次表示，如果經濟按銀行的預測發展，他隨時準備再次升息，但他對何時會發生這一情況並沒有給出明確的提示。