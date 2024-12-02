16萬投資人注意！00915本季擬配0.75元 年化配息率破11%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-02 18:01
凱基台灣優選高股息 30 ETF (00915-TW) 目前擁有 16.4 萬名受益人，最新 12 月配息金額出爐，每受益權單位數預計配發 0.75 元，雖不如前一季 0.82 元亮麗，但以今 (2) 日收盤市價 25.9 元推算，年化殖利率仍達 11.58%，除息日訂於 12 月 17 日，計畫參與除息的投資人，最後買進日為 12 月 16 日，股息預計明 (2025) 年 1 月 13 日配發。
本次 12 月配息為 00915 掛牌上市以來的第八次配息，2024 年前三季累積配息金額 2.26 元，已超過 2023 年全年配息金額 1.69 元，若再加計本次預計配發的 0.75 元，2024 年全年配息金額預計可達 3.01 元；總計 00915 自 2022 年 8 月 9 日掛牌上市以來已累積配發 3.95 元，若再加計本次預計配發的 0.75 元，則上市以來總計配發 4.7 元。
根據統計，00915 上市以來的績效表現也繳出不俗的成績，近三個月報酬 2.05%，近六個月 8.40%，近一年 45.82%，近兩年 125.05%，今年以來 28.89%，成立以來高達 109.6%。
凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷表示，00915 今年配息金額優於去年，主要歸功於亮眼的績效報酬，這來自於一年兩次的定審換股機制，嚴選獲利能力好、股價波動低、股息相對穩的成分股。
00915 在今年 6 月定審換股時，刪除了 13 檔電子股並新增了 5 檔泛金融股，換股後金融股占比由 8% 上升至 28%、電子股佔比則由 76% 下降至 42%，觀察台股產業指數下半年表現，金融保險指數上漲 7.85%，居各產業之冠，電子指數僅上漲 1.27%，由此可見，00915 透過定審換股得以汰弱留強，不僅讓股價、淨值都有追漲抗跌表現，也讓帳上得以累積厚實的已實現資本利得。
12 月底 00915 即將迎來定審與更換成分股，回顧前幾次定審換股，基金淨值走勢都有具競爭力的表現，顯見考量獲利、品質、下行風險指標篩選，並搭配波動指標優先排序，最後再以市值加權、再依股息指標調整權重，有助於在高檔震盪的盤勢中追漲抗跌。
展望 2025 年，施政廷指出，預期企業獲利成長速度可能放緩，市場有較高機率呈現震盪，台股未來 12 個月的現金股息殖利率落在 2.9~3% 之間。以高股息 ETF 做現金流規劃的投資人，若想安心擁抱高股息 ETF，施政廷建議，除了關注現金股息殖利率，更重要的是要關注股價表現是否也相對有競爭力，才能兼具防守能力與打擊能力。
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