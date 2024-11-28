無懼降息逆風 4檔高股息ETF受益人數連八周正成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-28 09:42

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近期 ETF 市場吹起一股降息風，尤其是高股息 ETF 首當其衝，今年有 6 檔新兵加入戰局，若從受益人數來觀察，並非所有高股息 ETF 都遭遇逆風，23 檔高股息 ETF 中，近期仍有 9 檔受益人數連續五周呈現正成長，其中更有 4 檔近八周以來周周成長，分別為凱基優選高股息 30(00915-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、兆豐電子高息等權 (00943-TW)，展現越跌越買的投資吸引力。

市場法人表示，受益人數持續增加，反映投資人的持股信心，這些高股息 ETF 的股息配發持穩甚至逐次墊高，有助穩定收益型投資人的持股信心；股價長期績效表現好，相對更有機會實現資本利得、充實 ETF 的配息口袋。

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凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷表示，股市已經連走 2 年多頭，加上預期 2025 年企業獲利成長速度可能放緩，市場明年震盪機率高，台股股息殖利率也可能較今年呈現下滑。