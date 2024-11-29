鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估上修至8.64元，預估目標價為63.00元

外資連四賣再提款264億 三大法人賣超239.06億元

〈台股盤後〉台積電尾盤跌落千元關 指數跌36.4點 周線、月線同收黑

〈航運指數〉歐洲運價暴漲 但美西暴跌 貨攬業點出一原因

長榮航總座：川普調高關稅但民生需求仍在 暫未影響空運電商貨量