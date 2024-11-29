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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估上修至8.64元，預估目標價為63.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-29 20:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.51元上修至8.64元，其中最高估值9.93元，最低估值6.84元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.93(9.93)8.2876.84
最低值6.84(6.84)5.245.86.84
平均值8.49(8.47)6.26.366.84
中位數8.64(8.51)5.886.276.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值233.43億236.83億249.66億
最低值174.24億229.17億230.37億
平均值215.08億232.40億240.01億
中位數226.32億231.19億240.01億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.821.615.284.683.65
營業收入165.96億107.10億175.96億257.29億230.68億

詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUN

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