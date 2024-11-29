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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為19.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-29 06:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.81元下修至0.84元，其中最高估值1.93元，最低估值0.19元，預估目標價為19.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.93(1.93)2.652.912.61
最低值0.19(0.99)1.871.882.61
平均值1.01(1.64)2.212.222.61
中位數0.84(1.81)2.222.232.61

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值199.84億212.25億211.07億206.99億
最低值188.47億193.99億193.52億206.99億
平均值193.59億199.21億201.50億206.99億
中位數191.24億198.37億201.05億206.99億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.081.142.512.021.55
營業收入208.73億202.70億217.42億198.51億201.85億

詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKT

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