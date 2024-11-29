鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為19.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-29 06:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.81元下修至0.84元，其中最高估值1.93元，最低估值0.19元，預估目標價為19.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.93(1.93)
|2.65
|2.91
|2.61
|最低值
|0.19(0.99)
|1.87
|1.88
|2.61
|平均值
|1.01(1.64)
|2.21
|2.22
|2.61
|中位數
|0.84(1.81)
|2.22
|2.23
|2.61
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|199.84億
|212.25億
|211.07億
|206.99億
|最低值
|188.47億
|193.99億
|193.52億
|206.99億
|平均值
|193.59億
|199.21億
|201.50億
|206.99億
|中位數
|191.24億
|198.37億
|201.05億
|206.99億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.08
|1.14
|2.51
|2.02
|1.55
|營業收入
|208.73億
|202.70億
|217.42億
|198.51億
|201.85億
詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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