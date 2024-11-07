鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至8.51元，預估目標價為63.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 14:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.96元下修至8.51元，其中最高估值9.93元，最低估值6.84元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.93(9.93)
|8.28
|7
|6.84
|最低值
|6.84(8.38)
|5.24
|5.9
|6.84
|平均值
|8.47(9.13)
|6.12
|6.3
|6.84
|中位數
|8.51(8.96)
|5.86
|6.18
|6.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|244.55億
|265.45億
|274.76億
|最低值
|223.43億
|229.17億
|230.37億
|平均值
|232.66億
|240.66億
|251.60億
|中位數
|231.32億
|234.01億
|249.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.82
|1.61
|5.28
|4.68
|3.65
|營業收入
|165.96億
|107.10億
|175.96億
|257.29億
|230.68億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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