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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至8.51元，預估目標價為63.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 14:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.96元下修至8.51元，其中最高估值9.93元，最低估值6.84元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.93(9.93)8.2876.84
最低值6.84(8.38)5.245.96.84
平均值8.47(9.13)6.126.36.84
中位數8.51(8.96)5.866.186.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值244.55億265.45億274.76億
最低值223.43億229.17億230.37億
平均值232.66億240.66億251.60億
中位數231.32億234.01億249.66億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.821.615.284.683.65
營業收入165.96億107.10億175.96億257.29億230.68億

詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUN

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