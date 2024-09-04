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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估上修至8.64元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 14:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.38元上修至8.64元，其中最高估值9.94元，最低估值4.05元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.94(9.94)8.27.077.35
最低值4.05(4.05)2.55.897.35
平均值7.68(7.37)5.586.297.35
中位數8.64(8.38)5.616.277.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值251.82億265.45億274.76億
最低值223.43億229.17億230.37億
平均值238.43億247.14億251.60億
中位數239.24億246.98億249.66億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.821.615.284.683.65
營業收入165.96億107.10億175.96億257.29億230.68億

詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUN

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