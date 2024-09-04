鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估上修至8.64元，預估目標價為62.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 14:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.38元上修至8.64元，其中最高估值9.94元，最低估值4.05元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.94(9.94)
|8.2
|7.07
|7.35
|最低值
|4.05(4.05)
|2.5
|5.89
|7.35
|平均值
|7.68(7.37)
|5.58
|6.29
|7.35
|中位數
|8.64(8.38)
|5.61
|6.27
|7.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|251.82億
|265.45億
|274.76億
|最低值
|223.43億
|229.17億
|230.37億
|平均值
|238.43億
|247.14億
|251.60億
|中位數
|239.24億
|246.98億
|249.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.82
|1.61
|5.28
|4.68
|3.65
|營業收入
|165.96億
|107.10億
|175.96億
|257.29億
|230.68億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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