鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估上修至8.96元，預估目標價為63.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 16:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.79元上修至8.96元，其中最高估值9.94元，最低估值8.38元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.94(9.94)
|8.2
|7.07
|7.35
|最低值
|8.38(4.8)
|5.24
|5.9
|7.35
|平均值
|9.13(8.28)
|6.17
|6.38
|7.35
|中位數
|8.96(8.79)
|5.86
|6.18
|7.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|251.82億
|265.45億
|274.76億
|最低值
|223.43億
|229.17億
|230.37億
|平均值
|238.43億
|247.14億
|251.60億
|中位數
|239.24億
|246.98億
|249.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.82
|1.61
|5.28
|4.68
|3.65
|營業收入
|165.96億
|107.10億
|175.96億
|257.29億
|230.68億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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