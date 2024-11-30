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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至0.66元，預估目標價為12.57元

鉅亨網新聞中心 2024-11-30 02:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.66元，其中最高估值1.97元，最低估值0.42元，預估目標價為12.57元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.97(1.97)1.761.721.59
最低值0.42(0.42)0.40.911.59
平均值0.89(0.89)1.271.441.59
中位數0.66(0.68)1.331.51.59

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值84.48億92.61億99.96億103.51億
最低值74.26億78.07億85.19億92.70億
平均值78.28億86.36億93.85億99.63億
中位數78.57億87.17億94.27億102.69億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUZ

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