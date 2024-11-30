鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至0.66元，預估目標價為12.57元
鉅亨網新聞中心 2024-11-30 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.66元，其中最高估值1.97元，最低估值0.42元，預估目標價為12.57元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.97(1.97)
|1.76
|1.72
|1.59
|最低值
|0.42(0.42)
|0.4
|0.91
|1.59
|平均值
|0.89(0.89)
|1.27
|1.44
|1.59
|中位數
|0.66(0.68)
|1.33
|1.5
|1.59
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|84.48億
|92.61億
|99.96億
|103.51億
|最低值
|74.26億
|78.07億
|85.19億
|92.70億
|平均值
|78.28億
|86.36億
|93.85億
|99.63億
|中位數
|78.57億
|87.17億
|94.27億
|102.69億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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