順藥腦中風新藥二期臨床結果正向 初步證實療效潛能

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-29 19:06

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晟德 (4123-TW) 旗下順藥 (6535-TW) 今 (29) 日召開法說會，宣布旗下缺血性腦中風新藥 LT3001 針對發病 24 小時內的患者，所進行的二期臨床試驗結果正向，且具良好安全性，並初步證實 LT3001 的療效潛能。

順藥說明，主要安全性指標順利達成，接受治療的病患並無發現症狀性或是無症狀性腦出血的案例，顯示 LT3001 良好安全性。

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次藥療效指標則顯示，於目標族群中接受 LT3001 注射劑治療的病患，較安慰劑組有較高比例可恢復至接近中風前的正常狀態 (mRS = 0-1)，且相較於市售傳統溶栓藥物的臨床數據，具有較高的改善幅度，顯現 LT3001 具備有效改善神經行為功能的潛力。

順藥指出，此次試驗為 LT3001 首次於達 300 人規模臨床試驗中完成初步驗證，結果展示 LT3001 具備將黃金治療時間窗，由 4.5 小時拉長 5 倍至 24 小時的潛能，為病患提供新的治療選擇。

順藥進一步說明，此次試驗於中國執行，為一項多中心、隨機、雙盲、安慰劑平行對照的 II 期臨床研究，總共納入 300 名急性缺血性腦中風患者。

此試驗主要目的是評估多次給予 LT3001 後的安全性，包括首次給藥後 90 天內的不良事件和不良反應的發生率、給藥後 3 天內發生症狀性顱內出血、無症狀性顱內出血的受試者例數及發生率。

次要目的部分，則是評估使用該藥物治療後第 90 天的日常生活功能改善，以功能評估量表 (mRS) 達到 0-1 的比例做為評估指標。